Ледяхов: "Краснодар" не показал чемпионский футбол в матче со "Спартаком"

Российский тренер Игорь Ледяхов подвел итоги матча 26 тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Ледяхова, "Краснодар" не показал чемпионский футбол в игре со "Спартаком", но у черно-зеленых есть класс исполнителей.

- "Краснодар" не показал чемпионский футбол со "Спартаком". Мусаев тут прав. Но из трёх ударов в створ они забили два. У команды есть класс.

Это плюс для них! Меня удовлетворило качество футбола от "Спартака". Но забитых мячей не хватило. Можно сказать, что не повезло, - цитирует Ледяхова "Чемпионат".

В 26 туре чемпионата России "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе краснодарцев отметились Эдуард Сперцян (пенальти) и Жубал, в составе красно-белых - Кристофер Мартинс.

По итогам 26 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 57 набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл. Красно-белые располагаются на пятой строчке с 45 баллами в своем активе.

