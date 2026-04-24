Ледяхов: "Краснодар" не показал чемпионский футбол в матче со "Спартаком"

- "Краснодар" не показал чемпионский футбол со "Спартаком". Мусаев тут прав. Но из трёх ударов в створ они забили два. У команды есть класс.
Это плюс для них! Меня удовлетворило качество футбола от "Спартака". Но забитых мячей не хватило. Можно сказать, что не повезло, - цитирует Ледяхова "Чемпионат".
В 26 туре чемпионата России "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1, забитыми мячами в составе краснодарцев отметились Эдуард Сперцян (пенальти) и Жубал, в составе красно-белых - Кристофер Мартинс.
По итогам 26 сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 57 набранными очками и опережает петербургский "Зенит" на один балл. Красно-белые располагаются на пятой строчке с 45 баллами в своем активе.