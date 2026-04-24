Матчи Скрыть

Российский футболист о ценах: чуть не заказал помидоры за 900 рублей!

Защитник сборной России Игорь Дивеев ответил на вопрос, смотрит ли он на цены.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Дивеева, он смотрит на цены и удивляется стоимости многих товаров.

- Конечно, иногда охреневаю: чуть не заказал себе помидоры за 900 рублей!

А сколько выходит ужин в ресторане? От пяти до семи тысяч рублей на одного человека. В той же "Кофемании" чашка кофе стоит девятьсот рублей. Это что за кофе такой?! За эту цену можно пачку зерен купить, - приводит слова Дивеева Sport24.

С января текущего года Игорь Дивеев является футболистом петербургского "Зенита" - он присоединился к сине-бело-голубым из ЦСКА в рамках обмена на Лусиано Гонду. Всего центральный защитник провел за петербуржцев во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями, в составе ЦСКА Дивеев вышел на поле в 203 встречах и записал на свой счет 20+5 по системе "гол+пас".

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро, его контракт с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится