Мелкадзе: мы должны по-футбольному вернуть долг болельщикам

Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе высказался о предстоящем матче с "Сочи".

По словам Мелкадзе, "Ахмат" хочет вернуть долг своим болельщикам и одержать победу над "Сочи".- Ожидания от матча с "Сочи" такие, будто должны вовремя вернуть долг, чтобы не испортить репутацию.Завтра, 17 мая, грозненский "Ахмат" на выезде сыграет с "Сочи" в 30 туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Очная встреча команд в первом круге завершилась победой "барсов" со счетом 4:2.По итогам 29 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата страны с 21 набранным баллом, грозненцы располагаются на девятой строчке с 36 очками в своем активе.