Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
18:00
АкронНе начат
Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
Ростов
18:00
ЗенитНе начат
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат

Канчельскис: Дзюба в "Спартаке" в следующем сезоне — это реально

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в "Спартак".
Фото: ФК "Акрон"
По словам Канчельскиса, возвращение Дзюбы в "Спартак" может произойти в следующем сезоне.

- Дзюба в "Спартаке" в следующем сезоне — это реально. Если его брать как игрока для скамейки запасных, то это будет хороший вариант.

Выйти на последние 10-15 минут, поддавить уставшую защиту соперника — почему нет? - приводит слова Канчельскиса "Советский спорт".

Артем Дзюба с сентября 2024 года является игроком тольяттинского "Акрона", его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Родины" к футболисту, однако нападающий опроверг эту информацию.

Сегодня, 17 мая, тольяттинцы сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на выезде в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится