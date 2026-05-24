Экс-игрок "Спартака" считает, что футболисты клуба не смогут уехать в топ-5 лиг

Бывший игрок "Спартака" Денис Бояринцев высказался о текущем составе команды.
Российский специалист считает, что футболисты "Спартака" вряд ли уедут в топ-клубы.

"Кто из "Спартака" готов уехать в топ-5 европейских чемпионатов? На данный момент вряд ли кто-то уедет в топ-клуб - в Испанию, Германию, тем более Англию.

Не вижу таких футболистов. Российские игроки "Спартака" - навряд ли для топ-клубов. Могут поехать в зарубежные чемпионаты, но не в топ-5", - сказал Бояринцев "Спорт-Экспрессу".

Московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 матчах. Красно-белые одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.

Сегодня, 24 мая, подопечные Хуана Карлоса Карседо встретятся с "Краснодаром" в рамках Суперфинала Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

