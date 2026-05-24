По информации источника, "Оренбург" и "Родина" заинтересованы в Александре Кахвиче.
Футболист выступает в "Ульм 1846" из третьей лиги Германии. В текущем сезоне нападающий провел 16 матчей и забил 3 гола. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
Источник: Telegram-канал Sport Baza
Два клуба РПЛ заинтересованы в 22-летнем боснийском форварде - источник
