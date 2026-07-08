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Ещё один клуб включился в борьбу за Барко - источник

Будущее Эсекьеля Барко в "Спартаке" остается неопределенным.
Фото: ФК "Спартак"
По информации The Sports Share by Ser, интерес к аргентинскому полузащитнику проявляет греческий АЕК, который рассматривает возможность его приобретения.

Сообщается, что главный тренер афинского клуба Марко Николич лично заинтересован в трансфере 27-летнего футболиста и уже поручил руководству проработать возможную сделку. При этом "Спартак", как утверждает источник, рассчитывает выручить за 50% прав на Барко от 3,7 до 4,6 миллиона евро.

Ранее стало известно, что красно-белые ведут переговоры с аргентинцем о продлении контракта, однако сам игрок, по данным СМИ, не намерен подписывать новое соглашение.

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