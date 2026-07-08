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Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
4 - 1 4 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

Новичок "Зенита" забил в дебютном матче за клуб

Бразильский нападающий Фелипе Аугусто открыл счет своим голам за "Зенит" уже в первой товарищеской игре в составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"
22-летний форвард отличился в товарищеском матче против узбекистанского "Нефтчи", точно пробив с линии штрафной площади.

Этот матч стал дебютным для Аугусто в составе сине-бело-голубых. Летом он перешел в "Зенит" из турецкого "Трабзонспора", подписав контракт по схеме "4+1".

По информации СМИ, сумма трансфера бразильца составила 15 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

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