22-летний форвард отличился в товарищеском матче против узбекистанского "Нефтчи", точно пробив с линии штрафной площади.
Этот матч стал дебютным для Аугусто в составе сине-бело-голубых. Летом он перешел в "Зенит" из турецкого "Трабзонспора", подписав контракт по схеме "4+1".
По информации СМИ, сумма трансфера бразильца составила 15 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены в виде бонусов.
Новичок "Зенита" забил в дебютном матче за клуб
Бразильский нападающий Фелипе Аугусто открыл счет своим голам за "Зенит" уже в первой товарищеской игре в составе петербургской команды.
Фото: ФК "Зенит"