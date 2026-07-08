Роналду повторил антирекорд чемпионатов мира

Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионатах мира, повторив один из самых неприятных рекордов в истории турнира.

Фото: ФИФА

После поражения Португалии от Испании (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026 в активе форварда стало восемь проигранных матчей на мировых первенствах. Такой же показатель имеют Сон Хын Мин, Хон Мён Бо, Мэттью Леки и мексиканский голкипер Антонио Карбахаль. Ни одному футболисту пока не доводилось проигрывать на чемпионатах мира чаще.



Португальцы завершили турнир на стадии 1/8 финала. До этого команда заняла второе место в группе K, а в первом раунде плей-офф оказалась сильнее Хорватии.



Для 41-летнего Роналду этот мундиаль оказался последним в игровой карьере.