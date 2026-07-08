Газзаев - о Месси: такие игроки рождаются раз в сто лет

Валерий Газзаев остался в восторге от матча Аргентины и Египта в 1/8 финала чемпионата мира - 2026.



Фото: ФИФА





- Фантастическая игра. Я получил огромное удовольствие. Необыкновенная воля к победе! Мастерство и гений Месси - что-то невероятное. Такие игроки рождаются раз в сто лет, - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс"

Аргентинцы сумели переломить ход встречи, уступая по ходу матча со счетом 0:2, и в итоге вырвали победу - 3:2. Месси отметился голом и результативной передачей, а с восемью забитыми мячами единолично возглавил список лучших бомбардиров турнира. По словам экс-рулевого ЦСКА , эта встреча стала одной из самых ярких на турнире, а Лионель Месси вновь доказал свой исключительный уровень.Аргентинцы сумели переломить ход встречи, уступая по ходу матча со счетом 0:2, и в итоге вырвали победу - 3:2. Месси отметился голом и результативной передачей, а с восемью забитыми мячами единолично возглавил список лучших бомбардиров турнира.