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Газзаев - о Месси: такие игроки рождаются раз в сто лет

Валерий Газзаев остался в восторге от матча Аргентины и Египта в 1/8 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По словам экс-рулевого ЦСКА, эта встреча стала одной из самых ярких на турнире, а Лионель Месси вновь доказал свой исключительный уровень.

- Фантастическая игра. Я получил огромное удовольствие. Необыкновенная воля к победе! Мастерство и гений Месси - что-то невероятное. Такие игроки рождаются раз в сто лет, - цитирует Газзаева "Спорт-Экспресс".

Аргентинцы сумели переломить ход встречи, уступая по ходу матча со счетом 0:2, и в итоге вырвали победу - 3:2. Месси отметился голом и результативной передачей, а с восемью забитыми мячами единолично возглавил список лучших бомбардиров турнира.

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