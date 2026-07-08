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Быстров сравнил шансы Франции и Испании на ЧМ-2026

Владимир Быстров считает сборную Франции главным претендентом на победу на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Несмотря на то что бывшему футболисту импонирует игра испанцев, именно французская команда, по его мнению, выглядит наиболее сбалансированной.

- Они по линиям выглядят мощнее испанцев. Поэтому французы для меня - главные фавориты на победу, - передаёт слова Быстрова Sport24.

В четвертьфинале мирового первенства команда Дидье Дешама встретится со сборной Марокко. Испания, которую также называют одним из фаворитов турнира, поспорит за выход в полуфинал с Бельгией. Победители этих противостояний затем сыграют между собой.

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