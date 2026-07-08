Быстров сравнил шансы Франции и Испании на ЧМ-2026

Владимир Быстров считает сборную Франции главным претендентом на победу на чемпионате мира - 2026.



Фото: ФИФА

- Они по линиям выглядят мощнее испанцев. Поэтому французы для меня - главные фавориты на победу, - передаёт слова Быстрова Sport24

Несмотря на то что бывшему футболисту импонирует игра испанцев, именно французская команда, по его мнению, выглядит наиболее сбалансированной.В четвертьфинале мирового первенства команда Дидье Дешама встретится со сборной Марокко. Испания, которую также называют одним из фаворитов турнира, поспорит за выход в полуфинал с Бельгией. Победители этих противостояний затем сыграют между собой.