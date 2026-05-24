Аршавин оценил вклад Соболева в чемпионство "Зенита"

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил игру форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Аршавина, Соболев молодец - он внес огромный вклад в чемпионство.

- Соболев молодец. Вряд ли он следил за моими словами. Просто хотел себя проявить.
Он вытащил весну и внес огромный вклад в чемпионство, - приводит слова Аршавина "СЭ".

В сезоне-2025/26 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 38 матчей и отметился 13 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Команда Сергея Семака стала чемпионом Российской Премьер-Лиги, набрав 68 очков в 30 встречах, серебряным призером стал "Краснодар" с 68 очками, бронзовые медали завоевал московский "Локомотив", набравший 53 балла.

