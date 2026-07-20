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Черданцев: "Месси довел до финала очень среднюю команду"

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что Лионель Месси практически в одиночку довел сборную Аргентины до финала чемпионата мира.
Фото: REUTERS / Lee Smith
По мнению журналиста, капитан аргентинцев провел выдающийся турнир, а его партнеры не соответствовали уровню главной звезды сборной.

"Месси провел великий турнир. Очень среднюю команду он довел до финала чемпионата мира. Вокруг него в сборной Аргентины очень средние игроки", — сказал Черданцев в эфире программы "Все на Матч!".

Комментатор также признался, что не понимает решение тренерского штаба не выпустить Лаутаро Мартинеса в финальном матче. По его мнению, форвард мог усилить игру команды в атаке.

В финале чемпионата мира Аргентина уступила Испании со счетом 0:1 в дополнительное время. Несмотря на поражение, 39-летний Месси завершил турнир с восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами, став лучшим бомбардиром своей команды.

Источник: "Матч ТВ""Матч ТВ"

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