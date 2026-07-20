Кахигао призвал РФС больше не назначать судью Карасева на матчи "Спартака"

"Я прошу избавить нас от этого джентльмена, который систематически допускает ошибки в матчах со "Спартаком". Всё, чего я прошу, — уважайте нас", — заявил Кахигао.
По словам спортивного директора, вопросы к работе Карасева возникали у клуба еще в прошлом сезоне. В качестве примеров он привел эпизоды с Александром Соболевым, который, по мнению Кахигао, в разных матчах избежал удалений за грубые нарушения.
Отдельно функционер вновь раскритиковал работу судейской бригады в матче за Суперкубок России с "Зенитом", где Карасев отвечал за систему VAR. Кахигао подчеркнул, что современные видеоассистенты обладают огромным влиянием на ход игры, а потому должны нести соответствующую ответственность за свои решения.
Напомним, "Спартак" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России 1:1 (2:4 пен.).
Источник: "Чемпионат"