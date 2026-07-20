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Кахигао призвал РФС больше не назначать судью Карасева на матчи "Спартака"

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао выступил с критикой в адрес арбитра Сергея Карасева, заявив, что не хочет видеть его на матчах московского клуба.
Фото: РИА Новости / Иван Водопьянов
Функционер считает, что судья VAR систематически допускает ошибки не в пользу красно-белых и призвал РФС обратить внимание на эту ситуацию.

"Я прошу избавить нас от этого джентльмена, который систематически допускает ошибки в матчах со "Спартаком". Всё, чего я прошу, — уважайте нас", — заявил Кахигао.

По словам спортивного директора, вопросы к работе Карасева возникали у клуба еще в прошлом сезоне. В качестве примеров он привел эпизоды с Александром Соболевым, который, по мнению Кахигао, в разных матчах избежал удалений за грубые нарушения.

Отдельно функционер вновь раскритиковал работу судейской бригады в матче за Суперкубок России с "Зенитом", где Карасев отвечал за систему VAR. Кахигао подчеркнул, что современные видеоассистенты обладают огромным влиянием на ход игры, а потому должны нести соответствующую ответственность за свои решения.

Напомним, "Спартак" уступил "Зениту" в матче за Суперкубок России 1:1 (2:4 пен.).

Источник: "Чемпионат"

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