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Семак оценил финал ЧМ-2026: "Симпатизирую Аргентине, но результат справедлив"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признался, что болел за сборную Аргентины, однако считает победу Испании в финале ЧМ заслуженной.
Фото: Global Look Press
По словам специалиста, испанцы контролировали ход встречи, а аргентинцам так и не удалось показать свой лучший футбол.

"Большой контроль со стороны Испании, хотя, конечно, ждали, что Аргентина будет контратаковать острее. Но не получилось. В итоге испанцы абсолютно заслуженно победили. Как уже сказал: результат справедлив", — заявил Семак в интервью "Матч ТВ".

Наставник "Зенита" отметил, что нулевая ничья в основное время его не разочаровала, поскольку финалы чемпионатов мира редко бывают зрелищными из-за высокой цены любой ошибки. При этом Семак признался, что с детства симпатизирует сборной Аргентины, но поражение команды не вызвало у него негативных эмоций.

Финал чемпионата мира 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время. Единственный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес, принеся испанцам второй титул чемпионов мира в истории.

Источник: "Матч ТВ"

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