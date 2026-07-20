Семак оценил финал ЧМ-2026: "Симпатизирую Аргентине, но результат справедлив"

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"Большой контроль со стороны Испании, хотя, конечно, ждали, что Аргентина будет контратаковать острее. Но не получилось. В итоге испанцы абсолютно заслуженно победили. Как уже сказал: результат справедлив", — заявил Семак в интервью "Матч ТВ".