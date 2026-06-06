Попов раскритиковал Акинфеева: смешно об этом рассуждать!

"Акинфеев приносит пользу ЦСКА только в психологическом плане. У Игоря уже нет реакции. Если нападающие будут бить мимо него, то 70/30, что Акинфеев не поймает. Акинфеев же всем говорит, что ещё будет играть. Смешно об этом рассуждать!
По реакции видно, что он боится мяча с тех пор, как получил травму "крестов" после столкновения с Веллитоном. С того момента он не вступает в борьбу", - сказал Попов Metaratings.
Игорь Акинфеев выступает в основной команде московского ЦСКА с начала января 2003 года. В текущем сезоне за "армейцев" голкипер провел 21 матч, пропустил 23 гола и отыграл 4 встречи на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 40-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
В 2011 году голкипер получил серьезное повреждение после столкновения с игроком "Спартака" Веллитоном.