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Широков - о Соболеве: в "Зените" нужно играть сильнее

Бывший игрок "Зенита" Роман Широков высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Нападающего оценивают по голам, но более глубокий анализ сделают в клубе. Скажем так, в "Зените" можно и нужно играть сильнее. Хотя Соболев забивал, поэтому уже хорошо", - сказал Широков Metaratings.

Александр Соболев выступает в составе петербургского "Зенита" с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых российский форвард провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7 миллионов евро.

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