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Орлов посоветовал Батракову остаться в "Локомотиве"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам журналиста, молодому хавбеку пока не стоит менять клуб.

- Нужен ли он "Зениту"? Это нужно спрашивать Семака. Хочет ли он оставаться в российском футболе? Моё мнение - он должен ещё сезон поиграть за "Локомотив", чтобы устояться, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Батракову со стороны "ПСЖ". Сам футболист пока не определился со своим будущим и не дал однозначного ответа на вопрос о том, где продолжит карьеру.

В минувшем сезоне чемпионата России 21-летний полузащитник стал одним из лидеров железнодорожников. В 28 матчах РПЛ он забил 13 мячей и отдал девять ассистов на партнёров.

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