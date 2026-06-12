Орлов посоветовал Батракову остаться в "Локомотиве"

Фото: ФК "Локомотив"

- Нужен ли он " Зениту "? Это нужно спрашивать Семака. Хочет ли он оставаться в российском футболе? Моё мнение - он должен ещё сезон поиграть за " Локомотив ", чтобы устояться, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По словам журналиста, молодому хавбеку пока не стоит менять клуб.Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Батракову со стороны "ПСЖ". Сам футболист пока не определился со своим будущим и не дал однозначного ответа на вопрос о том, где продолжит карьеру.В минувшем сезоне чемпионата России 21-летний полузащитник стал одним из лидеров железнодорожников. В 28 матчах РПЛ он забил 13 мячей и отдал девять ассистов на партнёров.