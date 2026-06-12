Футболист "Краснодара" согласовал контракт с "Сан-Паулу" - источник

Футболист "Краснодара" близок к переходу в "Сан-Паулу".

Фото: ФК "Краснодар"

По информации источника, клуб достиг соглашения с Виктором Са по финансовым условиям. Подписание контракта, рассчитанного до конца декабря 2029 года, должно состояться в ближайшие дни.



Бразильский футболист выступает в составе "Краснодара" с конца февраля 2024 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение игрока с "быками" истекает в конце июня 2026 года. Трансферная стоимость 32-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.



Источник: ge.globo