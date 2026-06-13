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Новичок "Ахмата" проходит медобследование с командой

Опорный полузащитник Калиду Сидибе проходит медицинский осмотр с грозненским "Ахматом".
Фото: IMAGO
Об этом сообщает "Советский спорт". Формально Сидибе ещё является игроком французского "Генгама", но прохождение им медосмотра в "Ахмате" означает, что в скором времени он подпишет контракт с грозненским клубом.

За "Генгам" малиец выступает с 2023 года. В прошлом сезоне он провёл в составе команды 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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