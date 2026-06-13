Об этом сообщает "Советский спорт". Формально Сидибе ещё является игроком французского "Генгама", но прохождение им медосмотра в "Ахмате" означает, что в скором времени он подпишет контракт с грозненским клубом.
За "Генгам" малиец выступает с 2023 года. В прошлом сезоне он провёл в составе команды 30 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Новичок "Ахмата" проходит медобследование с командой
Опорный полузащитник Калиду Сидибе проходит медицинский осмотр с грозненским "Ахматом".
Фото: IMAGO