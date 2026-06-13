Тарасов рассказал, планирует ли Дзюба продолжать карьеру

"Артём всё ещё хорош как нападающий. Общался с ним, Дзюба сказал, что ещё хочет поиграть. Желаю ему найти команду в ближайшее время.Если есть силы, здоровье и желание, значит, не пришло время заканчивать. Опыт, мастерство могут пригодиться разным клубам", - сказал Тарасов Metaratings.
Артем Дзюба выступал в составе тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне 37-летний форвард провел за клуб 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В конце мая 2026 года футболист объявил об уходе из клуба. Трансферная стоимость российского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.