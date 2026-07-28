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Геннадий Орлов научно объяснил преображение Соболева

Комментатор Геннадий Орлов уверен, что резкий прогресс форварда "Зенита" Александра Соболева связан с изменениями в его психологии и игре.
Фото: ФК "Зенит"
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, почему Александр Соболев так ярко начал новый сезон.

"Я 12 лет заведовал кафедрой футбола в университете, поэтому сейчас я вам научно объясню, в чём феномен Соболева. Всё, что происходит на футбольном поле с футболистом, — всё это идёт через сигнальную нервную систему, сверху, из головы. А какой сигнал она даёт? Главный сигнал — концентрация внимания. И вот сейчас Соболев так сосредоточен на игре, что даже левой ногой забивает два гола. У него потрясающая концентрация", — заявил Орлов в эфире "Радио Зенит".

Комментатор также обратил внимание на улучшение качества игры форварда в подыгрыше.

"За весь прошлый чемпионат у Соболева точность передач была около 65%. Но в первом матче нового сезона точность его передач была 73%. Значит, он прогрессирует. Значит, он обучаем. И это очень хорошо. А ещё он боец", — добавил Орлов.

Напомним, в стартовом туре нового сезона РПЛ Соболев стал одним из главных героев разгромной победы "Зенита", оформив дубль и подтвердив свою отличную форму.

Источник: "Радио Зенит"

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