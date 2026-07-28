Романо: Манчини вернется в сборную Италии

По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский специалист Роберто Манчини принял предложение Федерации футбола Италии и вновь возглавит национальную команду.

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Роберто Манчини согласился стать главным тренером сборной Италии. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Если назначение будет официально оформлено, специалист вернется в национальную команду спустя несколько лет после своего ухода.



По данным Романо, Манчини уже дал согласие на работу с итальянской сборной. Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на этот пост был Андреа Пирло, однако его назначение не состоялось из-за связей с российской букмекерской компанией.



Для Манчини это будет второй период во главе "Скуадры адзурры". С 2018 по 2023 год он руководил сборной Италии, с которой выиграл чемпионат Европы-2020.



Российским болельщикам Манчини также хорошо знаком по работе в "Зените". Итальянский специалист возглавлял петербургский клуб с 2017 по 2018 год, после чего покинул Россию и принял предложение Федерации футбола Италии.