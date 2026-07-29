Хавбек Луис Чавес и защитник Хуан Касерес приступили к тренировкам в Новогорске, сообщает пресс-служба московского "Динамо".
Напомним, этим летом Чавес и Касерес в составах сборной Мексики и национальной команды Парагвая соответственно принимали участие в чемпионате мира 2026 года, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
В первом туре РПЛ бело-голубые не сумели переиграть у себя дома самарские "Крылья Советов" - 0:0.
Игроки "Динамо", которые пропустили сборы, приступили к тренировкам
Футболисты вернулись в клуб из расположения сборных, участвовавших в ЧМ-2026.
Фото: ФК "Динамо"