Мажич: судья должен был дать Соболеву желтую карточку в Суперкубке со "Спартаком"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич объяснил, почему форвард "Зенита" Александр Соболев не был удален в матче за Суперкубок России.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев шел в подкат, играл в мяч, после этого случился контакт с игроком "Спартака".

Контакт был, но не был сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее.

Могу сказать, что это желтая карточка [а не удаление], судья должен был зафиксировать штрафной удар и дать предупреждение игроку за безрассудность", - сказал Мажич в эфире "Матч Премьер".

Матч за Суперкубок России состоялся 18 июля и открыл сезон 2026/2027. Игра между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" проходила на стадионе "Совкомбанк Арена" в Нижнем Новгороде", главным арбитром выступил Евгений Буланов. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1, по итогам серии послематчевых пенальти сильнее оказались сине-бело-голубые - 4:2.

По окончании поединка красно-белые потребовали у КДК РФС переигровки, в которой им было впоследствии отказано.

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