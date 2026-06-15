Файзуллаев прокомментировал информацию о возможном возвращении в ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хорошую игру, дай Бог, моя мечта сбудется", - сказал Файзуллаев.