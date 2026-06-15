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Файзуллаев прокомментировал информацию о возможном возвращении в ЦСКА

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о возможности возвращения в московский ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Недавно прошел слух, что я могу вернуться в ЦСКА? Не знаю об этом.

Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хорошую игру, дай Бог, моя мечта сбудется", - сказал Файзуллаев.

Аббосбек Файзуллаев, выступающий на позиции атакующего полузащитника, играл за московский ЦСКА с августа 2023 года по июль 2025 года, после чего перешел в турецкий клуб "Истанбул Башакшехир". За время выступления за "армейцев" хавбек провел 72 матча во всех соревнованиях, забил 8 голов и отдал 22 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

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