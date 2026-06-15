В "Оренбурге" высказались о возвращении Ду Кейроса в "Зенит"

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин прокомментировал завершение аренды полузащитника Ду Кейроса.

Фото: ФК "Оренбург"

"В договоре соответствующей опции не было, но мы прекрасно понимаем, что на данный момент позволить себе выкуп игрока такого уровня мы не можем.