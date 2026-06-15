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В "Оренбурге" высказались о возвращении Ду Кейроса в "Зенит"

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин прокомментировал завершение аренды полузащитника Ду Кейроса.
Фото: ФК "Оренбург"
"В договоре соответствующей опции не было, но мы прекрасно понимаем, что на данный момент позволить себе выкуп игрока такого уровня мы не можем.

Сейчас Эдуардо вернулся в "Зенит", будет определяться с будущим. Но наши двери для него открыты, он знает об этом", – сказал Волженкин.

Ду Кейрос присоединился к "Оренбургу" в августе прошлого года на правах аренды до конца сезона 2025/2026. Права на 26-летнего полузащитника принадлежат "Зениту", контракт с которым рассчитан до лета 2028-го.

В составе оренбургской команды бразилец провел 24 матча в РПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также на счету хавбека один ассист в 5 играх Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

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