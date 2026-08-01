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Футболист "Реала" может получить 2,5 года тюрьмы - The Athletic

Игроку грозит тюремный срок.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Athletic, Раулю Асенсио грозит до 2,5 лет тюрьмы за распространение интимного видео с несовершеннолетней, сделанного без её согласия. Футболист не был участником интимной сцены - он получил видео от знакомых и переслал его третьему лицу.

Вместе с ним перед судом предстанут трое бывших партнёров по молодёжной команде "Реала". Слушания назначены на 3, 4 и 7 сентября.

Асенсио является выпускником академии мадридского клуба. Всего за основную команду "сливочных" защитник провел 80 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение футболиста с "Реалом" рассчитано до конца июня 2031 года. Трансферная стоимость 23-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

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