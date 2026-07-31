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СМИ: Угальде и Ливай могут покинуть "Спартак" после прихода Даку

По данным источника, возможный переход форварда "Рубина" Мирлинда Даку в "Спартак" может привести к уходу сразу двух нападающих красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Если "Спартак" оформит трансфер Мирлинда Даку, клуб может расстаться с Манфредом Угальде и Ливаем Гарсией. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, интерес к Гарсии проявляют несколько клубов из Саудовской Аравии. Представители Угальде, в свою очередь, продолжают искать варианты продолжения карьеры для костариканского форварда, в том числе в Латинской Америке.

Угальде выступает за "Спартак" с января 2024 года. За это время 23-летний костариканец провел 92 матча, забил 27 голов и отдал 13 результативных передач. Ливай Гарсия перешел в московский клуб в феврале 2025 года и с тех пор записал на свой счет 10 мячей в 48 встречах.

Источник: Metaratings.ru

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