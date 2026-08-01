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Мостовой дал прогноз на предстоящий матч "Спартака" и "Ахмата"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче "Ахмата" и "Спартака" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Александр Мостовой предположил, что команды сыграют вничью.

"Спартак" на данный момент выглядит сильнее "Ахмата", но с грозненцами легко никому не бывает. Скорее всего, будет ничья.
"Спартаку" всегда тяжело играть с ними на выезде, да и "Ахмат" не просто так сыграл вничью с "Локомотивом". Черчесов - не чужой человек для "Спартака". Наверняка ему захочется отобрать у них очки", - сказал Мостовой Metaratings.

Завтра, 2 августа, состоится матч в рамках второго тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком". Встреча пройдет на "Ахмат Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

В разные периоды времени Станислав Черчесов являлся игроком, спортивным директором и главным тренером красно-белых.

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