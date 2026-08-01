По информации источника, "Галатасарай" не ведет переговоров о трансфере ни с "железнодорожниками", ни с самим футболистом. Ранее об интересе сообщали турецкие СМИ.
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". Всего за основную команду красно-зеленых хавбек провел 80 матчей, забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Галатасарай" не заинтересован в Батракове - источник
Футболист "Локомотива" Алексей Батраков не перейдет в турецкий клуб.
Фото: ФК "Локомотив"