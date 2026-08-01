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"Галатасарай" не заинтересован в Батракове - источник

Футболист "Локомотива" Алексей Батраков не перейдет в турецкий клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, "Галатасарай" не ведет переговоров о трансфере ни с "железнодорожниками", ни с самим футболистом. Ранее об интересе сообщали турецкие СМИ.

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". Всего за основную команду красно-зеленых хавбек провел 80 матчей, забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 28 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

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