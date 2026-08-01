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Шикунов: без Рыскина "Ростову" будет тяжело, но они не вылетят из РПЛ

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов в беседе с Rusfootball.info высказался об уходе Алексея Рыскина из «Ростова».
Фото: ФК "Ростов"
Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов прокомментировал уход Алексея Рыскина с поста спортивного директора клуба.

"Не знаю, выгнали ли его или нет, но без него команде будет тяжело первое время. Он долгое время выстраивал всю систему, и она прекрасно работала — давала результат. Наверное, люди поняли, что дальше им не по пути, так бывает в футболе", — заявил Шикунов.

При этом бывший руководитель ростовчан уверен, что клуб сохранит место в элите российского футбола.

"Думаю, что точно нет. "Ростов" будет играть в РПЛ, региону нужна команда. У них собраны добротные игроки, плюс Альба хорошо проявляет себя. Болельщикам опасаться вылета точно не стоит. Клуб никто не бросит", — добавил Шикунов.

Алексей Рыскин занимал должность спортивного директора "Ростова" с лета 2017 года. Ранее он сообщил, что покинул клуб после просьбы нового генерального директора написать заявление об уходе.

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