Шикунов: без Рыскина "Ростову" будет тяжело, но они не вылетят из РПЛ

"Не знаю, выгнали ли его или нет, но без него команде будет тяжело первое время. Он долгое время выстраивал всю систему, и она прекрасно работала — давала результат. Наверное, люди поняли, что дальше им не по пути, так бывает в футболе", — заявил Шикунов.
При этом бывший руководитель ростовчан уверен, что клуб сохранит место в элите российского футбола.
"Думаю, что точно нет. "Ростов" будет играть в РПЛ, региону нужна команда. У них собраны добротные игроки, плюс Альба хорошо проявляет себя. Болельщикам опасаться вылета точно не стоит. Клуб никто не бросит", — добавил Шикунов.
Алексей Рыскин занимал должность спортивного директора "Ростова" с лета 2017 года. Ранее он сообщил, что покинул клуб после просьбы нового генерального директора написать заявление об уходе.