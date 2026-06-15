В "Оренбурге" рассказали, почему зимой сорвался трансфер Романа Еременко

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин поделился информацией о несостоявшемся переходе в клубполузащитника Романа Еременко.

Фото: ФК "Гнистан"

К сожалению, в последний момент его приезд сорвался по личным причинам", – сказал Волженкин.