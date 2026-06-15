В "Оренбурге" рассказали, почему зимой сорвался трансфер Романа Еременко

К сожалению, в последний момент его приезд сорвался по личным причинам", – сказал Волженкин.
Напомним, в это зимнее трансферное окно в средствах массовой информации сообщалось о том, что "Оренбург" может подписать полузащитника Романа Еременко.
Еременко выступает за финский клуб "Гнистан" с 2024 года. В феврале 39-летний футболист продлил соглашение до конца нынешнего года. В этом сезоне хавбек принял участие в 8 матчах за команду, провел на поле 533 минуты и отметился тремя результативными передачами, а также получил две желтые карточки.
Источник: "Чемпионат"