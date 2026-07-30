Орлов дал "Зениту" совет по контракту Адамова

Фото: ФК "Зенит"

"Конечно, я не знаю, о каких цифрах идёт речь, но я убеждён, что Денис Адамов хочет играть за "Зенит". Ну а клуб должен учитывать, что Денис Адамов выручает команду, он же спасает игры, как в Суперкубке, например, или можно прошлый сезон вспомнить. Конечно, к нему нужно отнестись с уважением", — заявил Орлов.