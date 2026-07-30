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Орлов дал "Зениту" совет по контракту Адамова

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что петербургский "Зенит" должен с уважением подойти к переговорам о новом контракте с голкипером Денисом Адамовым.
Фото: ФК "Зенит"
Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию вокруг нового соглашения Дениса Адамова с "Зенитом".

"Конечно, я не знаю, о каких цифрах идёт речь, но я убеждён, что Денис Адамов хочет играть за "Зенит". Ну а клуб должен учитывать, что Денис Адамов выручает команду, он же спасает игры, как в Суперкубке, например, или можно прошлый сезон вспомнить. Конечно, к нему нужно отнестись с уважением", — заявил Орлов.

Ранее агент голкипера сообщил, что переговоры о продлении контракта проходят непросто. По информации СМИ, одной из причин разногласий стали финансовые условия: Адамов рассчитывает на существенное увеличение зарплаты.

Действующее соглашение 28-летнего вратаря с "Зенитом" рассчитано до лета 2027 года.

Источник: "Радио Зенит"

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