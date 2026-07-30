Бубнов резко высказался о "засилье" иностранных тренеров в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что разговоры о доминировании зарубежных специалистов в российском чемпионате не соответствуют действительности.

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"Вот всё говорят про иностранных тренеров… У нас российских тренеров в РПЛ знаешь сколько? Я знаю, что четыре испанца, немец и серб. 10! Десять российских тренеров! Какое засилье, блин?" — заявил Бубнов.