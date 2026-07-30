Бубнов резко высказался о "засилье" иностранных тренеров в РПЛ

"Вот всё говорят про иностранных тренеров… У нас российских тренеров в РПЛ знаешь сколько? Я знаю, что четыре испанца, немец и серб. 10! Десять российских тренеров! Какое засилье, блин?" — заявил Бубнов.
Эксперт также обратил внимание, что среди команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы после первого тура, в основном работают именно российские наставники.
В нынешнем сезоне РПЛ иностранные специалисты действительно возглавляют лишь шесть из 16 клубов. Среди них — Сандро Шварц ("Динамо"), Хуан Карлос Карседо ("Спартак"), Франк Артига ("Рубин"), Джонатан Альба ("Ростов"), Срджан Благоевич ("Акрон") и Хуан Диас ("Родина").
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"