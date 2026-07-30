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Бубнов резко высказался о "засилье" иностранных тренеров в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что разговоры о доминировании зарубежных специалистов в российском чемпионате не соответствуют действительности.
Фото: "Коммент.Шоу"
Александр Бубнов прокомментировал распространенное мнение о том, что в Российской Премьер-Лиге стало слишком много иностранных тренеров.

"Вот всё говорят про иностранных тренеров… У нас российских тренеров в РПЛ знаешь сколько? Я знаю, что четыре испанца, немец и серб. 10! Десять российских тренеров! Какое засилье, блин?" — заявил Бубнов.

Эксперт также обратил внимание, что среди команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы после первого тура, в основном работают именно российские наставники.

В нынешнем сезоне РПЛ иностранные специалисты действительно возглавляют лишь шесть из 16 клубов. Среди них — Сандро Шварц ("Динамо"), Хуан Карлос Карседо ("Спартак"), Франк Артига ("Рубин"), Джонатан Альба ("Ростов"), Срджан Благоевич ("Акрон") и Хуан Диас ("Родина").

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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