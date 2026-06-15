Президент "Оренбурга" - об Игнатьеве: проблемы, вероятно, психологические

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался об игроке клуба Иване Игнатьеве.

Фото: ФК "Оренбург"

"Слишкович и Ахметзянов высоко оценивали его потенциал – на тренировках видели уровень мастерства, который, к сожалению, Ивану не удалось реализовать в официальных матчах. Проблемы, вероятнее всего, психологические.