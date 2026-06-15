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Президент "Оренбурга" - об Игнатьеве: проблемы, вероятно, психологические

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался об игроке клуба Иване Игнатьеве.
Фото: ФК "Оренбург"
Президент "Оренбурга" предположил, что футболист не может реализовать свой потенциал в официальных матчах из-за психологических проблем.

"Слишкович и Ахметзянов высоко оценивали его потенциал – на тренировках видели уровень мастерства, который, к сожалению, Ивану не удалось реализовать в официальных матчах. Проблемы, вероятнее всего, психологические.
Объяснить логически сложно. Тяжёлое прошлое, травмы", - сказал Волженкин "Чемпионату".

Иван Игнатьев выступает в составе "Оренбурга" с конца августа 2025 года. Всего за клуб нападающий провел 9 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.

В конце января 2026 года футболист перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды. На его счету 3 матча в составе команды.

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