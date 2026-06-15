Президент "Оренбурга" - об Игнатьеве: проблемы, вероятно, психологические

"Слишкович и Ахметзянов высоко оценивали его потенциал – на тренировках видели уровень мастерства, который, к сожалению, Ивану не удалось реализовать в официальных матчах. Проблемы, вероятнее всего, психологические.Объяснить логически сложно. Тяжёлое прошлое, травмы", - сказал Волженкин "Чемпионату".
Иван Игнатьев выступает в составе "Оренбурга" с конца августа 2025 года. Всего за клуб нападающий провел 9 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.
В конце января 2026 года футболист перешел в тульский "Арсенал" на правах аренды. На его счету 3 матча в составе команды.