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Тимощук: звание ЗМС Украины мне присвоили за победу "Зенита"

Бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук высказался о получении звания заслуженного мастера спорта Украины.
Фото: Getty Images
Анатолий Тимощук заявил, что его нельзя лишить звания, которое он заработал своим трудом на футбольном поле.

"Понимаю, что в нынешних реалиях отношение ко мне нынешних властей моей страны не изменится.

Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле. Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу "Зенита" в Кубке УЕФА", - сказал Тимощук "РИА Новости".

Тренер в марте 2025 года был лишён званий мастера спорта и заслуженного мастера спорта решением Министерства молодежи и спорта Украины.

Анатолий Тимощук выступал в составе донецкого "Шахтера", петербургского "Зенита", мюнхенской "Баварии" и других клубов. В мае 2008 года опорный полузащитник стал победителем Кубка УЕФА в составе сине-бело-голубых.

С марта 2017 года специалист является ассистентом главного тренера в "Зените".

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