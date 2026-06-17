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"Балтика" объявила о подписании полузащитника "Пари НН"

Калининградская "Балтика" усилила состав полузащитником Максимом Шнапцевым.
Фото: ФК "Пари НН"
О переходе 22-летнего футболиста из "Пари НН" клуб официально сообщил 17 июня. Новичок подписал с калининградцами долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

В минувшем сезоне Шнапцев принял участие в 25 матчах нижегородской команды и записал на свой счёт три результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 800 тысяч евро.

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