О переходе 22-летнего футболиста из "Пари НН" клуб официально сообщил 17 июня. Новичок подписал с калининградцами долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2030 года.
В минувшем сезоне Шнапцев принял участие в 25 матчах нижегородской команды и записал на свой счёт три результативные передачи.
По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет 800 тысяч евро.
"Балтика" объявила о подписании полузащитника "Пари НН"
Калининградская "Балтика" усилила состав полузащитником Максимом Шнапцевым.
Фото: ФК "Пари НН"