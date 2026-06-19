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Комличенко высказался о своём мексиканском одноклубнике Монтесе
Сегодня, 08:47
Нападающий "
Локомотива
" Николай Комличенко рассказал о человеческих качествах своего одноклубника, мексиканского защитника Сесара Монтеса.
Фото: ФК "Локомотив"
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной ЮАР (2:0) Монтес получил красную карточку, из-за чего пропустил игру 2-го тура против Южной Кореи (1:0). По словам Комличенко, Монтес является одним из лидеров "Локо" в раздевалке и на поле.
"Монтес — один из лидеров нашей обороны. В раздевалке он тоже лидер. Классный, абсолютно открытый парень, старается помогать всем — и на поле, и в разговорах.
Конечно, он сейчас переживает из?за удаления, ведь он играет за свою страну, зато к следующей игре вернётся свежим", — передаёт слова Комличенко
"Матч ТВ"
.
Сборная Мексики набрала 6 очков за два тура и гарантировала себе выход в 1/16 финала ЧМ-2026. В заключительном туре группового этапа команда сыграет с Чехией. Встреча состоится 25 июня, начало — в 04:00 мск.
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Николай Комличенко
Сесар Монтес
Локомотив
Сборная Мексики
Опубликовал:
Максим Фомченков
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