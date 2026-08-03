Новичок "Балтики" - о тренировках Талалаева: никогда не было такого тяжелого недельного цикла

- Никогда не было такого тяжелого недельного цикла перед матчем.В первые три дня были очень интенсивные тяжелые тренировки, но в игре с "Динамо" сил хватило. Значит, это приносит пользу. Надеюсь, до зимней паузы выдержу без травм, - приводит слова Шнапцева "Матч ТВ".
Максим Шнапцев перешел в калининградскую "Балтику" из "Пари НН" в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро и заключил контракт до конца июня 2030 года.
В первом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 1:2, во втором туре чемпионата России команда Андрея Талалаева на домашнем стадионе одержала победу над московским "Динамо" со счетом 2:1.