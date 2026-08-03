Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
17:00
КАМАЗНе начат
Велес
19:30
РоторНе начат

Новичок "Балтики" - о тренировках Талалаева: никогда не было такого тяжелого недельного цикла

Новичок "Балтики" Максим Шнапцев высказался о тренировочном процессе Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Шнапцева, у него никогда не было настолько тяжелого недельного цикла, как при Талалаеве.

- Никогда не было такого тяжелого недельного цикла перед матчем.
В первые три дня были очень интенсивные тяжелые тренировки, но в игре с "Динамо" сил хватило. Значит, это приносит пользу. Надеюсь, до зимней паузы выдержу без травм, - приводит слова Шнапцева "Матч ТВ".

Максим Шнапцев перешел в калининградскую "Балтику" из "Пари НН" в летнее трансферное окно за 500 тысяч евро и заключил контракт до конца июня 2030 года.

В первом туре Российской Премьер-Лиги калининградцы на выезде уступили ЦСКА со счетом 1:2, во втором туре чемпионата России команда Андрея Талалаева на домашнем стадионе одержала победу над московским "Динамо" со счетом 2:1.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится