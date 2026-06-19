По данным Globo, речь идёт о хавбеке Кристиане Роберто Алвесе Кардосо. "Краснодар" предложил за игрока 6 млн евро. Источник сообщает, что "Крузейро" отклонил оффер "быков", так как готов рассматривать уход Кристиана минимум за 10 млн долларов (8,7 млн евро).
За "Крузейро" Кристиан выступает с января 2025 года. В составе команды он провёл 80 матчей, забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт хавбека с бразильским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 12 млн евро.
"Краснодар" нацелился на центрального полузащитника "Крузейро" — источник
Серебряный призёр Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026 "Краснодар" заинтересован в услугах полузащитника "Крузейро".
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