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Сёмин оценил трансфер Даку в "Спартак": приобретают большую фигуру

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин уверен, что "Спартак" получает одного из сильнейших нападающих РПЛ в лице Мирлинда Даку.
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
Юрий Сёмин высоко оценил готовящийся переход форварда "Рубина" Мирлинда Даку в "Спартак".

"Даку — топовый игрок как для нашей лиги, так и многих команд высокого уровня. "Спартак" приобретает большую фигуру", — заявил Сёмин.

Тренер отметил, что албанский нападающий обладает всеми качествами результативного форварда: скоростью, мощью, голевым чутьем и умением правильно выбирать позицию в штрафной площади. По его словам, главной задачей теперь станет интеграция игрока в новую команду.

Даку выступает за "Рубин" с лета 2023 года. За казанский клуб 28-летний нападающий провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 результативных передач.

Источник: "Чемпионат"

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