Сёмин оценил трансфер Даку в "Спартак": приобретают большую фигуру

"Даку — топовый игрок как для нашей лиги, так и многих команд высокого уровня. "Спартак" приобретает большую фигуру", — заявил Сёмин.
Тренер отметил, что албанский нападающий обладает всеми качествами результативного форварда: скоростью, мощью, голевым чутьем и умением правильно выбирать позицию в штрафной площади. По его словам, главной задачей теперь станет интеграция игрока в новую команду.
Даку выступает за "Рубин" с лета 2023 года. За казанский клуб 28-летний нападающий провел 93 матча, забил 38 голов и отдал 13 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"