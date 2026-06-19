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Со следующего сезона в Кубке России будет действовать Fan ID

Система паспорта болельщика с сезона 2026/2027 будет работать не только на матчах Российской Премьер-Лиги, но и на поединках Кубка России.
Фото: FONBET Кубок России
Пока что речь идёт только о домашних матчах Кубка с участием клубов РПЛ. При этом, если эти же коллективы из высшего дивизиона в плей-офф будут играть с клубами Первой или Второй лиг, Fan ID для прохода на стадион будет не нужен.

Ранее система работала только в РПЛ, суперфинале Кубка, а также в матче за Суперкубок России.

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