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"Факел" назначил нового генерального директора

Воронежский "Факел" объявил о назначении нового генерального директора. Специалист приступит к работе уже сегодня, 19 июня.
Фото: ФК "Факел"
Новым гендиректором "Факела" стал Дмитрий Кондратов. Ранее Кондратов занимал пост главы совета директоров "Пари НН", а также работал на аналогичной должности в других клубах.

Кроме того, Дмитрий был советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Кондратов также входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России.

В прошлом сезоне "Факел" занял второе место в Первой лиге и напрямую вышел в РПЛ.

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