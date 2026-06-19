"Факел" назначил нового генерального директора

Воронежский "Факел" объявил о назначении нового генерального директора. Специалист приступит к работе уже сегодня, 19 июня.

Фото: ФК "Факел"

Новым гендиректором "Факела" стал Дмитрий Кондратов. Ранее Кондратов занимал пост главы совета директоров "Пари НН", а также работал на аналогичной должности в других клубах.



Кроме того, Дмитрий был советником генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов, заместителем председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Кондратов также входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России.



В прошлом сезоне "Факел" занял второе место в Первой лиге и напрямую вышел в РПЛ.