Талалаев отметил стремительный прогресс защитника "Балтики" Бевеева

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев назвал причины резкого прогресса защитника команды Мингияна Бевеева.

Фото: ФК "Балтика"

Если у тебя успешность обводки составляет 35 процентов, не надо лезть в обыгрыш. Занимайся тем, что у тебя получается лучше всего — борьбой, отбором, игрой на пустых пространствах. Мы чуть-чуть добавили ему в созидании и в точности передач перед подходом к штрафной", — отметил Талалаев в беседе с "Чемпионатом"

По ходу сезона 2025/2026 защитник дебютировал за сборную России. Талалаев рассказал, что случай Мингияна не феноменален, он просто прибавил в своих сильных сторонах."На мой взгляд, задача тренера — правильно использовать сильные качества игроков. Случай Бевеева — не феномен. То, что он профессионал и очень компанейский парень, знали все. В нашу модель команды-семьи Мингиян вошёл гармонично и потихоньку усвоил то, что я от него просил.В прошлом сезоне Мингиян Бевеев провёл в составе "Балтики" 33 матча, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. За сборную России он отыграл 9 встреч и забил один гол (октябрь 2025 — настоящее время).