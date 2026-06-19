Полузащитник "Локомотива" перешёл в "Пари НН"

Фото: ФК "Локомотив"

"Артём, желаем удачи на футбольном поле и за его пределами, побольше побед в составе "Пари НН"!" — говорится в сообщении нижегородского клуба.

Ранее стало известно, что Тимофеев покинет московскую команду на правах свободного агента. Всего за "Локо" Тимофеев отыграл 25 матчей, забил один гол и отдал один ассист, включая 5 игр без результативных действий в сезоне 2025/2026.Контракт Артёма Тимофеева с "Пари НН" рассчитан на два года.