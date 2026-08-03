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Руководство "Нижнего Новгорода" не отпускает своего игрока в клуб РПЛ

Футболист "Нижнего Новгорода" рассказал, что клуб РПЛ заинтересован в его трансфере.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
Футболист рассказал, что воронежский "Факел" заинтересован в нем.

"Факел" до сих пор хочет подписать меня. Однако руководство "Нижнего Новгорода" не хочет отпускать меня. Но я на контракте, значит, его нужно уважать.
Сначала я хотел уйти в РПЛ, поиграть там еще раз. Но если руководство не отпускает, надо продолжать играть и помогать команде", - сказал Мамаду Майга "Матч ТВ".

Майга выступает в составе "Нижнего Новгорода" с начала июля 2022 года. В прошедшем сезоне за клуб опорный полузащитник провел 16 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение футболиста с нижегородцами рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

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