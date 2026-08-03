Руководство "Нижнего Новгорода" не отпускает своего игрока в клуб РПЛ

Футболист "Нижнего Новгорода" рассказал, что клуб РПЛ заинтересован в его трансфере.

Фото: ФК "Нижний Новгород"

"Факел" до сих пор хочет подписать меня. Однако руководство "Нижнего Новгорода" не хочет отпускать меня. Но я на контракте, значит, его нужно уважать.