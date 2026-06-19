"Атлетико Минейро" провёл переговоры о трансфере хавбека "Краснодара" — источник

Бразильский клуб "Атлетико Минейро" намерен подписать центрального полузащитника "Краснодара".

Фото: ФК "Краснодар"

По данным Itatiaia, речь идёт о хавбеке Кевине Ленини. Запрошенная "Краснодаром" сумма не называется, но, как сообщает источник, "Атлетико Минейро" посчитал её завышенной.



В прошлом сезоне Ленини провёл в составе "быков" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.