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"Атлетико Минейро" провёл переговоры о трансфере хавбека "Краснодара" — источник

Бразильский клуб "Атлетико Минейро" намерен подписать центрального полузащитника "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
По данным Itatiaia, речь идёт о хавбеке Кевине Ленини. Запрошенная "Краснодаром" сумма не называется, но, как сообщает источник, "Атлетико Минейро" посчитал её завышенной.

В прошлом сезоне Ленини провёл в составе "быков" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.

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