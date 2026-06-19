Макаров обратился в ФИФА из-за долгов "Кайсериспора"

"Задержка выплат зарплаты — огромный минус турецкого чемпионата. В плане футбола Денис получил удовольствие от стадионов, болельщиков, сильного чемпионата и футболистов.
Но "Кайсериспор" должен Макарову деньги за три месяца. Подали на расторжение контракта, а также на выплату зарплаты. Обратились в ФИФА, юрист занимается", — передаёт слова Бабыря "Чемпионат".
Денис Макаров перешёл в "Кайсериспор" в январе этого года из московского "Динамо" на правах свободного агента. Во второй части сезона 2025/2026 Макаров провёл в составе турецкой команды 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.