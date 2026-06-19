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Талалаев попросил "Матч ТВ" не назначать его на эфиры с Радимовым

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал словесную перепалку с экс-игроком "Зенита" и футбольным экспертом Владиславом Радимовым в эфире "Матч ТВ".
Фото: ФК "Балтика"
Ранее в одном из эфиров Радимов обратился к Талалаеву в уменьшительно-ласкательной форме, назвав его "Андрюшей". Наставнику "Балтики" это не понравилось, и он резко попросил Владислава обращаться к нему по законам эфира — без панибратства.

"Меня попросили выйти в эфир из больницы во время игры нашей команды. Я согласился, посчитав, что это пойдёт на пользу людям, которые переживают за "Балтику". И вдруг кто-то начинает вести себя вне рамок тех принципов, которых я придерживаюсь в жизни.

В моём представлении, там никакой перепалки не было. Я просто в двух словах попросил человека вести себя более корректно. Единственное, я попросил руководство "Матча", что, если в эфире участвует Радимов, я при этих разговорах не присутствую", — передаёт слова Талалаева "Чемпионат".

В прошлом сезоне "Балтика" заняла шестое место в Российской Премьер-Лиге.

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